Argentina: denúncia de Nisman foi 'vergonhosa', diz Kirchner A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, disse neste domingo ter considerado "vergonhosa" a atitude do fiscal Alberto Nisman, encontrado morto no começo do ano. O funcionário havia acusado a líder do país de ter ajudado a encobrir iranianos acusados de um atentado a um centro judeu. Segundo Kirchner, no entanto, ele ao mesmo tempo enaltecia as medidas tomadas durante seu governo para esclarecer o ataque.