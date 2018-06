Argentina diz que em 20 anos terá Malvinas O chanceler argentino Héctor Timerman declarou ontem ao jornal The Guardian que as Malvinas voltarão a ser argentinas em duas décadas. "Não acho que levará mais de 20 anos. Está cada vez mais claro que esta é uma questão colonial e as pessoas que moram ali (os kelpers) são uma população transferida." Os kelpers responderam com ironia. Pelo Twitter, disseram "a Argentina tem mais chance de ter sua bandeira na Lua em 20 anos do que nas Malvinas."