Argentina diz que não pagará o que Repsol quer por YPF O governo argentino da presidente Cristina Kirchner afirmou hoje que não vai pagar o valor de US$ 10,5 bilhões que a Repsol pede pela expropriação de 51% de suas ações na YPF, segundo afirmou o secretário de Política Econômica e vice-ministro de Economia, Axel Kicillof. "Não vamos pagar o que eles querem, esse US$ 10 bilhões", afirmou Kicillof em tom agressivo durante apresentação no Senado argentino do projeto de lei de expropriação das ações.