Argentina diz ser alvo de ataque especulativo clássico A Argentina é vítima de ataques especulativos para "deteriorar a credibilidade e confiança" no governo, afirmou hoje Jorge Capitanich, chefe de Gabinete de Ministros do país, equivalente à Casa Civil no Brasil. Em entrevista coletiva concedida hoje pela manhã, ele declarou que esse tipo de ataque é uma "receita clássica do neoliberalismo para quebrar o país e ficar com seus recursos energéticos e naturais a preço de liquidação".