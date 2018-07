Argentina e Irã devem discutir ataques de 1994, diz Cristina

Cristina anunciou o encontro durante o discurso à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ela disse que as discussões acontecerão entre os ministros do Exterior paralelamente ao encontro anual dos Estados membros da ONU.

"Devo dizer que espero resultados desta reunião. Resultados na manifestação que a República Islâmica do Irã fez de querer cooperar e colaborar com o esclarecimento do atentado", disse a mandatária.

O atentado a bomba contra o centro judaico AMIA, em Buenos Aires, matou 84 pessoas em 1994. A Justiça argentina acusa as autoridades iranianas, entre elas um atual ministro, mas o Irã nega qualquer vínculo com os ataques.

(Reportagem de Brian Winter)