Argentina: general suspeito de torturas é promovido O Senado argentino, a pedido da presidente Cristina Kirchner, aprovou no final da noite desta quarta-feira, 18, a promoção do general César Milani a tenente-general. O debate no plenário da Casa foi intenso, já que Milani - militar favorito da presidente Cristina, que o designou chefe do Exército em meados deste ano - é suspeito de ter torturado e assassinado militantes da esquerda nos anos 70.