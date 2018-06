Argentina: greve geral registra confronto e paralisações

Os manifestantes realizaram piquete na estrada Panamericana, na zona norte da grande Buenos Aires, mas foram removidos a força pelos policiais com cacetetes e balas de borracha. O sistema de transporte público está quase completamente paralisado. Ônibus e trens não operam hoje e as linhas de metrô funcionam parcialmente.

Segundo os líderes das centrais sindicais, há alta adesão à greve geral. O chefe de gabinete de ministro, Jorge Capitanich, afirmou nesta manhã que muitos trabalhadores querem chegar ao trabalho mas não podem por causa da paralisação dos transportes. O serviço de telecomunicações em alguns bairros de Buenos Aires também foram interrompidos nesta manhã.

Esta é a primeira vez que uma greve geral tem a coordenação conjunta da Confederação Geral do Trabalho (Rebelde) a Confederação do Trabalho Azul (Azul e Celeste) e a Central dos Trabalhadores Argentinos (Rebelde). As centrais sindicais protestam, contra a política econômica da presidente Cristina Kirchner, a qual acusam de ter traído dos trabalhadores.