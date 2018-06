A Associação Bancária rejeitou a convocação de conciliação obrigatória por parte do Ministério do Trabalho, por considerá-la improcedente. "Legalmente não corresponde", disse a associação em nota distribuída à imprensa. No dia 13 de maio, 22 bancários, que protestavam contra demissões no banco provincial Caja Popular, foram baleados pela polícia.