Argentina identifica corpo de chileno desaparecido

A descoberta da análise foi anunciada no final da noite da quinta-feira em Montevidéu, no Uruguai. A secretária da Comissão de Paz da Argentina, Graciela Jorge, disse que a descoberta "fecha um pequeno capítulo" na história da chamada "guerra suja" que as ditaduras militares de direita do Cone Sul, e particularmente a argentina, travaram com fúria contra os grupos e guerrilhas de esquerda na década de 1970.

O corpo de Vega Ceballos mostrava claros sinais de torturas quando foi levado pelo mar para a costa do Uruguai. Na época, o Uruguai também já era governado por uma ditadura. O corpo havia sido mutilado e o cadáver tinha as mãos amarradas. A despeito do Uruguai também ser então governado por uma ditadura, as autoridades locais tiraram as impressões digitais do cadáver antes de sepultá-lo. Graciela Jorge disse que métodos semelhantes foram usados para identificar mais dois corpos, dos oito que foram arrastados para a costa uruguaia. Os dois outros corpos identificados eram dos argentinos Horácio Abeledo e Roque Montenegro.

Os ativistas suspeitam que os militares argentinos realizaram vários "voos da morte" no Atlântico e também no amplo rio da Prata, que divide o Uruguai da Argentina. Segundo testemunhas, as vítimas eram drogadas antes dos voos e depois jogadas vivas dos aviões.

As informações são da Associated Press.