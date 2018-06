Argentina inicia fim de semana sem registro de saques Com um saldo de 523 pessoas detidas e três mortos, a Argentina inicia o fim de semana véspera de Natal sem novos arrastões. Depois de dois dias de tensão e saques em vários estabelecimentos comerciais de cidades do interior e municípios da área metropolitana de Buenos Aires, até o meio-dia deste sábado não havia sinais de novos incidentes. Porém, as autoridades policiais informaram que estão em estado de alerta porque outros episódios não estão descartados.