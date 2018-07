Argentina propõe rota aérea entre Buenos Aires e Malvinas

LONDRES - A embaixadora da Argentina no Reino Unido Alicia Castro apresentou nesta terça-feira, 24, um projeto para estabelecer uma rota aérea entre Buenos Aires e Ilhas Malvinas, e um plano de conservação das reservas aquáticas da região.

Buenos Aires explicou que a proposta, dirigida ao chanceler britânico Willian Hague, "tem como objetivo revisar a situação atual e estabelecer serviços de voos diretos e regulares", operados pela companhia Aerolíneas Argentinas.

Alicia Castro também se reuniu com o subsecretário do Ministério de Relações Exteriores britânico, Jeremy Browne, "para discutir uma grande variedade de temas, com o objetivo de identificar áreas de interesse comum".

Com informações da ANSA