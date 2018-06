Argentina prorroga intervenção em empresa de trem acidentado

Uma resolução oficial afirmou que a medida foi tomada pois a perícia para determinar as causas da tragédia não foi finalizada. No acidente, um trem de passageiros que chegava à estação Once saiu dos trilhos e se chocou contra a plataforma.

Segundo comunicado oficial, a intervenção, sob responsabilidade do Ministério do Planejamento, tem como objetivo "assegurar a continuidade e regularidade do serviço público e garantir a segurança dos usuários".

O trágico acidente, que expôs o péssimo estado da rede ferroviária, falhas no controle estatal e problemas na área de segurança, é investigado pelo juiz federal Claudio Bonadío, que incluiu o estado como um dos autores do processo.

Em meio às duras críticas da oposição e de familiares das vítimas, a presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, disse que não vacilará em punir a TBA.

O juiz Bonadío proibiu a saída do país de Juan Pablo Schiavi, secretário de Transporte na época do acidente e que renunciou ao cargo no início de mês alegando motivos de saúde.