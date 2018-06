Argentina recua em pedido de suspensão da Venezuela do Mercosul

BUENOS AIRES - O reconhecimento pelo chavismo na madrugada desta segunda-feira, 7, de que a oposição venceu a eleição legislativa venezuelana fez o futuro governo argentino rever seu plano de pedir a suspensão de Caracas do Mercosul, defendido pelo presidente eleito Mauricio Macri. Em posição diferente da brasileira, ele sustentava que havia condições para o pedido por "perseguição aos opositores e à liberdade de expressão" na Venezuela.

Em entrevista à Rádio Mitre, a próxima chanceler, Susana Malcorra, afirmou após a votação que "nada indica que haja uma razão para aplicação da cláusula democrática", referindo-se ao instrumento que permite punir um integrante do bloco que atente contra as instituições democráticas. Malcorra afirmou que o uso da ferramenta deve se basear em fatos e "as eleições funcionaram dentro do que o marco democrático estabelece". "A diferença é significativa e foi reconhecida pelo presidente Nicolás Maduro", afirmou Malcorra.

O recuo argentino confirma o que integrantes da equipe de Macri revelaram ao Estado no dia seguinte a sua eleição, quando ele prometeu pedir a punição de Caracas na próxima cúpula do Mercosul, dia 21, no Paraguai. No dia seguinte, Macri pediu ao Brasil que mudasse de posição. O ex-embaixador nos EUA e no Brasil, Diego Guelar, secretário de Relações Internacionais do Proposta Republicana (PRO), ponderou então que a promessa do presidente eleito não deveria se interpretada ao pé da letra. Sua concretização estaria condicionada à eleição venezuelana de domingo.

Com essa manobra, Macri usava a ameaça de suspensão, antes mesmo de assumir, como pressão para que o governo de Maduro reconhecesse o um triunfo opositor. Como isso ocorreu segundo a própria diplomacia argentina, o país evitará o desgaste de enfrentar diretamente na Cúpula do Mercosul o Brasil, que sempre foi contra a punição. Para ser aprovada, a suspensão da Venezuela deveria ser aprovada por unanimidade, o que dividiria os membros do Mercosul.

O último sinal de moderação da posição argentina ocorreu na visita de Macri e Malcorra na sexta-feira ao Brasil. Após se encontrar com a presidente Dilma Rousseff, eles disseram que ambos países esperariam a eleição venezuelana para se manifestar. O presidente eleito baixou o tom de confronto desde sua primeira manifestação pública sobre o tema, em outubro, a mais dura delas. O então candidato conservador disse a correspondentes que pediria o uso da cláusula se Maduro não soltasse presos políticos como Leopoldo López, condenado a 14 anos de prisão. Essa já não é uma imposição argentina.

A cláusula democrática passou a vigorar com o Protocolo de Ushuaia, assinado em 1998. O acordo foi aperfeiçoado em 2011, mediante um novo protocolo que deu margem a sanções mais severas, como o fechamento total ou parcial das fronteiras terrestres e a suspensão ou limitação do comércio, do tráfego aéreo e marítimo, das comunicações e do fornecimento de energia e de serviços.

Em 2012, o então presidente paraguaio, Fernando Lugo, foi destituído pelo Congresso. Os demais integrantes do bloco evocaram a cláusula e suspenderam o país. Durante essa ausência, a entrada da Venezuela no Mercosul foi aprovada. O Paraguai voltou ao bloco após a vitória de Horacio Cartes, que assumiu em agosto de 2013. O grupo de Macri, então na oposição argentina, condenou o uso da cláusula e considerou normal o julgamento político, não um golpe.