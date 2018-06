Argentina recua em plano de suspender Caracas do Mercosul

O reconhecimento pelo chavismo de que a oposição venceu a eleição legislativa venezuelana fez o futuro governo argentino rever seu plano de pedir a suspensão de Caracas do Mercosul. O presidente eleito, Mauricio Macri, sustentava que havia condições para o pedido por “perseguição aos opositores e à liberdade de expressão”.

Em entrevista à Rádio Mitre, a próxima chanceler, Susana Malcorra, afirmou ontem que “nada indica que haja uma razão para aplicação da cláusula democrática”, referindo-se ao instrumento que permite punir um integrante do bloco que atente contra as instituições democráticas. Malcorra afirmou que a ferramenta deve se basear em fatos e “as eleições funcionaram dentro do que o marco democrático estabelece”. “A diferença é significativa e foi reconhecida pelo presidente Nicolás Maduro”, disse Malcorra.

O recuo argentino confirma o que a equipe de Macri revelaram ao Estado no dia seguinte a sua eleição, quando ele prometeu pedir a punição de Caracas na próxima cúpula do Mercosul, dia 21, no Paraguai. O ex-embaixador nos EUA e no Brasil Diego Guelar, ponderou então que a promessa não deveria se interpretada ao pé da letra. Sua concretização estaria condicionada à eleição venezuelana.

Com essa manobra, Macri usava a ameaça, antes mesmo de assumir, como pressão para que o governo de Maduro reconhecesse um triunfo opositor. Desta forma, a Argentina evitará o desgaste de enfrentar o Brasil na cúpula. Para ser aprovada, a suspensão deveria ser aprovada por unanimidade.

Segundo o especialista em relações internacionais Patricio Carmody, a política externa de Macri é alvo de controvérsia. “Alguns acham que ele foi agressivo demais antes da eleição venezuelana. Ele aproveita para se diferenciar porque o governo kirchnerista falou de defesa dos direitos humanos dentro do país, mas calou em relação a abusos no exterior”, avalia o integrante do Conselho Argentino para Relações Internacionais (Cari).

O último sinal de moderação argentina ocorreu na visita de Macri e Malcorra na sexta-feira ao Brasil. Após se encontrar com a presidente Dilma Rousseff, eles disseram que os países esperariam a eleição. Em outubro, na primeira manifestação sobre o tema, Macri disse que pediria o uso da cláusula se Maduro não soltasse presos políticos.