Argentina registra recorde diário com mais de 7 mil casos do novo coronavírus pela 1ª vez

BUENOS AIRES - No mesmo dia em que ultrapassou a marca de 4 mil mortes por covid-19, indo a 4.106, a Argentina registrou nesta quarta-feira, 5, mais de 7 mil novos casos de coronavírus, com 7.147, e chegou a um total de 220.682 desde o começo da pandemia.

Leia Também Argentina supera 200 mil casos de coronavírus

Segundo o Ministério da Saúde do país vizinho, mais 127 óbitos foram confirmados, com 116 só na província de Buenos Aires. Desses, 32 ocorreram na cidade homônima, que teve ainda 1.467 novas infecções.

As outras mortes ocorreram nas províncias de Chaco, Córdoba, Entre Ríos e Neuquén, com duas cada, além de Mendoza e Santa Fé, que reportaram uma cada.

Além de Buenos Aires, há um surto ativo em Jujuy, no norte do país, que, no entanto, teve uma queda no contágio. Foram 135 casos confirmados nesta quarta, dois a menos que em Córdoba.

Até hoje, 96.948 pessoas foram consideradas recuperadas da covid-19. Há 1.219 pacientes com a doença em leitos de terapia intensiva, o que representa uma taxa de ocupação de 56,3%. Se levada em conta apenas a a região metropolitana de Buenos Aires, o percentual sobe para 66,1%./EFE