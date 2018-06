Argentina rejeita plano do Grupo Clarín e tentará redistribuir licenças A entidade reguladora de meios de comunicação da Argentina decidiu nesta quarta-feira que abrirá uma licitação para redistribuir as licenças do gigante Grupo Clarín a fim de adequá-lo aos limites da lei vigente, após rejeitar por irregularidades um plano de reorganização voluntária apresentado pela companhia.