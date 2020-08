Argentina supera 200 mil casos de coronavírus

BUENOS AIRES - A Argentina ultrapassou 200 mil casos de covid-19 no domingo, 2, informou o Ministério da Saúde, que anunciou a proibição de realizar reuniões sociais em todo o país a partir desta segunda-feira.

Leia Também Congresso argentino aprova lei de regulamentação do teletrabalho

Os casos de coronavírus chegaram a 201.906 e de mortes a 3.648 no país de 44 milhões de pessoas. Dado o aumento do número de infecções e o medo de saturar o sistema de saúde, as autoridades suspenderam o alívio gradual do isolamento social previsto para esta segunda em Buenos Aires e seu entorno, onde estão concentrados 90% dos casos.

Apesar da concentração em Buenos Aires, novos focos de transmissão comunitária têm sido registrados nas províncias da Terra do Fogo, Rio Negro (no sul), de Mendoza (no oeste), de Córdoba e de Santa Fé (no centro).

A ocupação de leitos de terapia intensiva na média do país é de 55,5%, mas na região metropolitana de Buenos Aires é de 65%. O objetivo das novas medidas do governo é controlar surtos e minimizar a possibilidade de novos casos ocorrerem. O governo argentino tem dado ênfase em seus comunicados à importância da responsabilidade individual.

"O grande problema que tivemos nos últimos 15 dias foi o relaxamento. Sentimos que a situação está contida, mas não está, está longe de ser contida", disse o presidente Alberto Fernández. O país está em isolamento desde 20 de março, mas várias províncias já avançaram no desconfinamento. / AFP e EFE