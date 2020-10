Argentina supera marca de 1 milhão de casos de covid-19

BUENOS AIRES - A Argentina ultrapassou nesta segunda-feira, 19, a barreira de um milhão de casos do novo coronavírus, informou o governo, o que faz do país o quinto do mundo a superar esse nível, de acordo com uma contagem da Reuters.

O país atingiu a marca de 1.002.662 pessoas infectadas, com 26.716 mortos, apesar de ter iniciado cedo uma ampla quarentena nacional para tentar conter o avanço do vírus.

Nas últimas semanas houve um forte aumento no número de casos em grandes cidades do interior do país, depois que Buenos Aires e seus arredores — que conseguiram controlar o contágio — foram durante meses os lugares mais afetados.