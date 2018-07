Argentina: suspeita de matar governador sob custódia

Chirinos disse que no momento "a investigação não descarta nenhuma hipótese" e que "até agora, a pior hipótese é a de um homicídio doloso". O juiz afirmou que nesta terça-feira e amanhã serão tomados os depoimentos da filha do casal, Emilia, do genro e de dois caseiros que estavam no sítio, perto da cidade de General Roca, quando Soria foi morto.

Chirinos disse que a autópsia do corpo de Soria "não deu conclusões definitivas sobre a distância do disparo, mas sim sobre a causa da morte, que foi uma ferida de bala que provocou o edema cerebral". As informações são da agência de notícias Telam, do governo argentino.