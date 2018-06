Argentina tem lei de anistia para tentar atrair dólares

Para o ex- ministro de Economia entre 2002 a 2005, Roberto Lavagna, a medida visa dar oxigênio ao governo nos próximos quatro ou cinco meses em meio à campanha das eleições parlamentares que serão realizadas em outubro. "É para passar o momento e chegar às eleições", disse ele em entrevista à emissora de TV TN. Para Lavagna, "não há dólares suficientes na Argentina como consequência da necessidade de importar energia, que é de US$ 12 bilhões".

No mercado, outros analistas, como Alieto Guadagni, ex-secretário de Energia, estima que a conta energética será um pouco menor, em torno de US$ 9,5 bilhões, valor em sintonia com o superávit comercial mínimo que o governo deseja atingir em 2013, em torno de US$ 10 bilhões. Estimativas mais otimistas da Casa Rosada indicam que o superávit comercial poderia chegar a US$ 13 bilhões. O país vive uma escassez de dólares e o governo exerce forte controle do mercado de câmbio, o que afeta investimentos, importações e o bolso dos cidadãos.

As restrições provocaram uma diferença em torno de 70% entre o câmbio oficial e o paralelo. Segundo estimativas do governo, os argentinos têm entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões guardados em casa ou em caixas fortes alugadas nos bancos. Outros US$ 160 bilhões estão depositados no exterior. O total supera as reservas do Banco Central, de US$ 38,5 bilhões

As restrições cambiais levaram à forte queda do mercado de imóveis, cujas vendas recuaram 41% no primeiro trimestre. Tradicionalmente, as operações de compra e venda de imóveis no país são feitas em moeda norte-americana. Historicamente, os argentinos apostam no dólar como ferramenta para preservar o valor de suas economias, especialmente nos últimos anos, com alta inflação estimada pelos institutos privados entre 26% e 30%. A compra de divisas para guardar foi proibida em maio do ano passado.

Para os parlamentares da oposição, a lei de anistia fomenta a existência de sonegadores e de lavagem de dinheiro, por meio da impunidade, e os coloca com vantagens sobre os cidadãos que pagam impostos e declaram seus bens.

"A lei não exige que o anistiado declare a origem dos dólares que está apresentando para os investimentos e esta origem pode ser fruto de crimes de todos os tipos: tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, terrorismo", afirmou o jurista e deputado da União Cívica Radical (UCR), Ricardo Gil Lavedra.