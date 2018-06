Argentina vai propor regulação de dívida na ONU

Espera-se que o chanceler argentino Héctor Timerman seja um dos apresentadores do projeto, que busca implementar uma convenção multilateral sobre o assunto. O marco regulatório que a Argentina deseja pretende fixar normas de acordo com as quais, se a maioria dos credores aceitarem as condições de uma reestruturação de dívida, ela deva ser aceita por todos os detentores de bônus da dívida.

A Argentina faz a proposta depois de mais de uma década nos tribunais em uma disputa por pagamentos exigidos por diversos fundos de investimento americanos. Fonte: Associated Press.