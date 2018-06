Argentina volta a cobrar democracia na Venezuela

A chanceler argentina, Susana Malcorra, afirmou nesta quinta-feira que caso o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, demonstre que pretende reprimir ou retirar poderes legítimos adquiridos pela oposição, que passou a dominar o Legislativo após a eleição parlamentar do dia 6, o tema será discutido na Cúpula do Mercosul que ocorrerá na segunda-feira no Paraguai.

“Estamos vendo o tema da Venezuela de perto, acompanhando. Os resultados pelo voto popular foram claros e o presidente Maduro aceitou esses resultados de forma muito rápida. Se houver uma realidade em que certos sinais mostrem uma complicação, teremos de conversar com os parceiros do Mercosul e com a Venezuela”, afirmou em uma entrevista coletiva na Chancelaria argentina.

Durante a campanha deste ano, o presidente argentino, Mauricio Macri, prometeu usar contra a Venezuela a cláusula democrática do Mercosul se Maduro não libertasse presos políticos como Leopoldo López, condenado a 14 anos de prisão por incitação à violência.

Depois de ser eleito e de visitar a presidente Dilma Rousseff em Brasília, seis dias antes de tomar posse, Macri suavizou a posição do país. Disse que aguardaria o desenrolar da votação parlamentar venezuelana do dia 6. Com a admissão de derrota por Maduro no próprio dia da eleição, Malcorra descartou a possibilidade de punir Caracas, o que poderia levar à suspensão do país do bloco.

O tema dos presos políticos não foi mais mencionado por Macri. Perguntada sobre o assunto, Malcorra afirmou ontem que isso será discutido em Assunção, mas deu a entender que não há chance de motivar um pedido de punição a Maduro. “Está dentro de nossos valores de defesa dos direitos humanos”, desconversou a chanceler.

Depois da eleição parlamentar, Maduro deu sinais de que não aceitaria tão facilmente a vitória da oposição no Congresso. Garantiu que não acataria a aprovação de uma lei de anistia aos detidos por razões políticas e exigiria o cumprimento integral das sentenças.

Esta semana, depois de o chavismo fortalecer o recém nomeado Parlamento Comunal, uma espécie de Congresso paralelo dominado por líderes ligados a Maduro, o presidente disse que daria “todo o poder” ao novo organismo. O grupo foi instalado na terça-feira por Diosdado Cabello, presidente da Assembleia até que os novos deputados assumam. “Esse Parlamento será uma instância legislativa do povo desde sua base”, afirmou Maduro.

A aliança opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) reprovou as “ameaças”, assim como a convocação feita por Maduro contra um suposto “golpe eleitoral”.