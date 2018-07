Argentina volta à normalidade após greve geral

BUENOS AIRES - Depois de uma greve geral que paralisou grande parte da Argentina na terça-feira, 20, o país voltou à normalidade nesta quarta, em meio a um forte bate-boca entre a Central Geral do Trabalho (CGT) "opositora" e os porta-vozes do governo. Sem reconhecer que o silêncio em Buenos Aires foi tão contundente quanto o barulhento panelaço do dia 8 de novembro, o governo mantém a estratégia oficial de tentar amenizar e deslegitimar o protesto, por meio de acusações aos líderes sindicais. Buenos Aires representa mais de um terço da população nacional.

O senador Aníbal Fernández (Frente pela Vitória/FPV) acusou o secretário da CGT, Hugo Moyano, de ser um traidor e o comparou a um sindicalista dos anos 60, Augusto Tímoteo Vandor, que propôs um "peronismo sem Perón". O senador disse que a presidente Cristina Kirchner "não vai mudar" nada em sua política somente porque "Augusto Timoteo Moyano faz uma greve". Em resposta, Moyano chamou a atenção sobre o trágico fim de Vandor, que foi assassinado. E deixou entrever que poderia apresentar uma denúncia contra Fernández por ameaça.

Em entrevista à rádio Mitre, Moyano foi irônico ao dizer que está preocupado pelo "nervosismo" exibido pela presidente em sua primeira reação à greve geral. "Me preocupa a atitude da presidente, o nervosismo que demonstrou ontem, quando deveria ter a absoluta tranquilidade e ver como resolver o assunto, em lugar de apelar ao confronto e à desqualificação", disse Moyano. Cristina Kirchner, durante discurso, no início da noite de terça, afirmou que a greve foi uma extorsão política para pressionar e ameaçar o governo. "Não falamos de piquete, falamos de aperto e ameaça que fazem no país (...) Vou aguentar o que tiver que aguentar (...) Não vão me afastar com ameaças de gangues e bandidos", disparou.

Dividida em duas, a CGT opositora de Moyano se uniu à Confederação de Trabalhadores Argentinos (CTA) para reivindicar a eliminação de impostos sobre os salários e aumentos salariais, para fazer frente à elevada inflação. A CGT reúne em sua maioria sindicatos ligados aos serviços, enquanto a CTA representa os empregados públicos. A greve bloqueou todos os acessos à capital federal e várias rodovias em todo o país, além de todos os transportes terrestres e aéreos. As exportações de grãos também foram paralisadas. Os hospitais públicos só atenderam emergências, enquanto as escolas e as dependências da justiça permaneceram fechadas.

Desde a morte de Néstor Kirchner, em outubro de 2010, Moyano, um velho aliado, foi isolado do governo. Mas a ruptura final ocorreu durante as eleições de outubro de 2011, quando a CGT não conseguiu impor nenhum candidato nas listas oficiais. Esta foi a primeira greve geral nos últimos 10 anos e pode marcar o início de um período de forte conflito sindical na Argentina.