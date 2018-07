Argentinos fazem hoje novo panelaço contra Cristina

Nos últimos dias, também causou irritação popular a publicação, no Diário Oficial, de que a presidente Cristina destinará RS$ 1 milhão para a remodelação de um banheiro no andar do escritório presidencial.

Segundo uma pesquisa da consultoria Management & Fit, a aprovação popular de Cristina é de 31,6%. Outros 59,3% desaprovam a forma como ela está governando a Argentina. Além destes, 9,1% não possuem opinião formada. O cenário é radicalmente diferente ao da paisagem política de um ano atrás, quando Cristina foi eleita com 54% dos votos. Atualmente, ela tem menos de metade dos 64% da popularidade que ostentava em dezembro, quando o governo anunciou que a presidente sofria de um câncer na tireoide (doença cuja existência depois foi desmentida após a retirada da glândula).

Os analistas afirmam que tudo indica que o panelaço terá amplo sucesso. Segundo a pesquisa da Management & Fit, 64% dos entrevistados são a favor da manifestação, embora um setor dos entusiastas do protesto afirme que não sairá de casa para marchar na direção da Casa Rosada e baterá as panelas desde as janelas ou portas de casa.

Há panelaços também previstos para hoje à noite no exterior, que seriam liderados por argentinos residentes em outros países, entre eles, o Brasil.

Este será o segundo panelaço contra a presidente Cristina nos últimos dois meses. O primeiro, em 13 de setembro, levou 200 mil pessoas às ruas em Buenos Aires, enquanto outros 100 mil se manifestaram nas principais cidades do interior. Grupos nas redes sociais já estão programando outro panelaço para dezembro.