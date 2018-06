Argentinos pedem justiça durante velório do promotor Nisman

BUENOS AIRES - Centenas de pessoas se reuniram na quarta-feira 28 em frente à funerária onde está sendo velado o promotor Alberto Nisman, encontrado morto em seu apartamento dia 18, e pediram justiça. Nisman havia feito uma denúncia contra a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, por tentar acobertar iranianos suspeitos do atentado contra uma associação israelita em 1994, que deixou 85 mortos.

O promotor será enterrado nesta quinta-feira, 29, em um cemitério judaico na cidade de La Tablada, nos arredores de Buenos Aires. A comunidade judaica recusou-se a acatar a versão de suicídio, o que obrigaria o sepultamento do corpo de Nisman do lado de fora do cemitério.

Enquanto familiares, amigos próximos e colaboradores velavam o corpo de Nisman em Buenos Aires, centenas de pessoas se reuniram nos arredores do local para render uma última homenagem ao promotor. No meio de um forte dispositivo policial, os presentes gritaram pedindo justiça e fizeram críticas à presidente.

A concentração ocorria sem violência até que um grupo depredou uma coroa de flores enviada pela Procuradoria-Geral do país.

Os presentes acenderam velas embaixo de um grande cartaz com as palavras "Todos somos Nisman", e exibiram mensagens se referindo ao governo Kirchner, como "Chega de juízes e promotores militantes K", "Chega de corrupção e impunidade K" e "Cristina corrupta. Renuncie já".

"O que aconteceu com Nisman é uma aberração", afirmou Matilde Fernández, que criticou a "inoperância" e a "apatia" do Executivo. "Vim oferecer meus pêsames para que não se sintam sós e para ver se podemos transmitir à sociedade que na realidade não se deve ter medo", acrescentou.

Clorinda Sánchez afirmou que "a Argentina está de luto" porque o promotor Nisman "agora representa um mártir".

Ao velório, também compareceram o embaixador dos Estados Unidos, Noah Mamet, e autoridades da organização judaica Delegação de Associações Israelitas Argentinas (Daia) e da associação israelita Amia, alvo do atentado em 1994. /EFE