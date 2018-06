Argentinos vão às urnas no domingo para primárias A Argentina vai às urnas no domingo em eleições primárias dos partidos políticos para escolher os candidatos que vão disputar metade das vagas na Câmara dos Deputados e um terço no Senado em outubro. O voto nas primárias é obrigatório e 30,5 milhões de eleitores estão aptos a votar, 5,8% a mais que no último pleito, realizado em 2011, quando Cristina Kirchner foi reeleita com 54% dos votos. A grande disputa será feita entre os candidatos da província de Buenos Aires, distrito eleitoral que definirá as eleições presidenciais de 2015. E não será simples.