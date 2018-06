'Argo' vence prêmio de melhor elenco no SAG Awards Em sua 19ª premiação anual, o sindicato de atores dos Estados Unidos (SAG, na sigla em inglês) entregou seus principais prêmios a Daniel Day-Lewis, por sua atuação em "Lincoln", e ao elenco do longa-metragem "Argo", dirigido por Ben Afleck. Lewis foi escolhido como o melhor ator de cinema de 2012 e a "Argo" foi premiado pelo melhor elenco do ano. Jennifer Lawrence recebeu o prêmio de melhor atriz, por "O Lado Bom da Vida", e Tommy Lee Jones, de "Lincoln", e Anne Hathaway, de "Os miseráveis", foi reconhecidos como melhores atores coadjuvantes. O filme "Skyfall", o último filme da série do agente secreto James Bond, recebeu o prêmio por melhor grupo de dublês.