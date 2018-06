Ariel Castro é acusado por estupro e sequestro em Ohio

Castro olhou para o chão enquanto os advogados falavam com o juiz, que estabeleceu uma fiança de U$ 2 milhões para cada caso.

A polícia disse ter conversado longamente tanto com Castro, que é ex-motorista de ônibus escolar, e com as três mulheres para montar o caso. Embora não tenha divulgado muitos detalhes, a polícia informou que as mulheres foram mantidas dentro da casa de Castro durante praticamente todo o tempo nos últimos dez anos.

As três desapareceram em circunstâncias diferentes entre 2002 e 2004 e foram encontradas na segunda-feira, depois de uma delas conseguir sair da casa e entrar em contato com a polícia. As informações são da Associated Press.