Ariel Castro vai se declarar inocente de crimes em Ohio

Weintraub disse que não é justo e é ofensivo o fato de "a mídia e a comunidade quererem demonizar este homem antes que saibam de toda a história". Schlachet afirmou que detalhes da inocência de Castro "serão divulgado no decorrer do processo".

Weintraub disse também que Castro "ama muito" a filha que teve com a suposta vítima de sequestro Amanda Berry. Ele é acusado de sequestro e estupro de Berry, Gina DeJesus e Michelle Knight. As informações são da Associated Press.