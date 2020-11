Arizona é o quarto Estado americano a ultrapassar total de votos de 2016

PHOENIX - A votação antecipada no Estado americano do Arizona, incluindo a votação pelo correio e pessoalmente, já ultrapassou o total de votos de 2016. O Arizona é o quarto Estado a superar sua votação de quatro anos atrás depois de Texas, Havaí e Nevada.

Até o meio-dia (hora local), a Secretaria de Estado do Arizona informou ter recebido 2.667.535 cédulas. A maior parte delas, 1,68 milhão, são do Condado de Maricopa, o mais populoso do Estado e onde fica Phoenix e seus subúrbios. Em 2016, o Estado contabilizou 2.661.497 no total de votos.

Mais de 95 milhões de americanos votaram na eleição presidencial de 2020 até esta segunda-feira, de acordo com uma contagem do Projeto Eleições dos EUA da Universidade da Flórida, um prenúncio do que deve ser a maior participação do eleitorado dos tempos modernos.

Um dia antes da eleição, o número recorde é igual a 69% de toda a participação eleitoral nas eleições de 2016.

Um aumento acentuado na votação pelo correio e na votação presencial antecipada foi em grande parte motivado pela pandemia de coronavírus, que já matou mais de 230 mil pessoas nos EUA e continua inabalável em muitos Estados americanos./COM REUTERS