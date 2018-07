Arizona reelege xerife radical e anti-imigração O célebre xerife do Condado de Maricopa, Joe Arpaio, conhecido como "o xerife mais rígido dos EUA" em razão de sua defesa intransigente de medidas contra a imigração ilegal, foi reeleito para mais um mandato como deputado pelo Estado do Arizona. Arpaio, que é acusado de discriminar imigrantes latinos, venceu com 53% dos votos o seu rival democrata Paul Penzone, que tinha o apoio da comunidade hispânica e obteve 42% dos votos. Aos 80 anos e após seis mandatos consecutivos, o xerife de Maricopa, um condado perto de Phoenix, disse que não pretende se aposentar e buscará o seu sétimo mandato.