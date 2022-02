Armas dos EUA enviadas para a Ucrânia reduziriam, mas não impediriam invasão russa

The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - O presidente Joe Biden descartou a possibilidade de enviar tropas dos Estados Unidos para lutar na Ucrânia, mas as armas fabricadas pelo país já estão em território ucraniano e outras, a caminho. Quão eficazes elas seriam em reverter uma invasão russa é outra questão.

Desde 2014, os EUA comprometeram mais de US$ 2,7 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia, de acordo com o Pentágono, incluindo um pacote de US$ 200 milhões em dezembro, com equipamentos como Javelin e outros sistemas antiblindagem, lançadores de granadas, grandes quantidades de artilharia, morteiros e munição para armas pequenas.

Mas especialistas militares dizem que com 130 mil soldados em três lados da Ucrânia, o Exército russo pode rapidamente dominar os militares ucranianos, mesmo apoiados pelos EUA e seus aliados europeus. As forças ucranianas obrigadas a se desdobrar para defender vários pontos das fronteiras teriam de priorizar quais unidades receberiam armamento avançado e munição extra.

As tropas ucranianas – treinadas nos últimos anos pelos Boinas Verdes do Exército dos EUA e outras forças especiais da Otan, e mais bem equipadas do que na última invasão da Rússia, em 2014 – provavelmente avançariam sangrentamente contra as tropas russas. Mas uma estratégia ucraniana de longo prazo, disseram autoridades americanas, seria montar uma insurgência de guerrilha apoiada pelo Ocidente que poderia atolar os militares russos por anos.

“Todo esse equipamento e treinamento ajudarão os ucranianos a resistir de forma insurgente e convencional”, disse Evelyn Farkas, que atuou como subsecretária assistente de Defesa para Rússia, Ucrânia e Eurásia no governo Obama.

Enviar armas para a Ucrânia é importante, disse James G. Stavridis, um almirante da Marinha de quatro estrelas aposentado que era o comandante aliado supremo da Otan. Mas ainda mais cruciais podem ser as contramedidas menos visíveis: inteligência americana para ajudar a identificar as forças russas e novas ferramentas para defender contra ataques cibernéticos incapacitantes e contra-atacar as comunicações militares russas.

A eficácia da ajuda militar americana dependerá em grande parte do que o presidente russo, Vladimir Putin, ordena que suas forças façam, disseram analistas militares.

Se a Rússia lança principalmente ataques aéreos e de mísseis, o equipamento não ajuda muito, disse Rob Lee, ex-oficial da Marinha dos EUA e especialista militar russo no Instituto de Pesquisa de Política Externa da Filadélfia. Ausente no influxo de ajuda militar americana estão as defesas aéreas avançadas, como os sistemas de mísseis antiaéreos Patriot.

Se as forças russas invadirem, mas não pretenderem ocupar o país, o armamento também pode não ser tão significativo, disse Lee. Mas se as forças russas tentarem ocupar o país ou entrar em grandes áreas urbanas, as armas – e quaisquer suprimentos futuros dos EUA – podem ajudar a sustentar uma insurgência.

Para destacar as consequências potenciais para a Rússia, o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Mark A. Milley, transmitiu uma mensagem dura ao seu homólogo russo quando eles falaram no fim de dezembro: Sim, disse o general Milley, os militares ucranianos têm poucas chances de repelir a maior e melhor armada força russa.

Mas uma vitória rápida seria seguida, disse o general Milley ao general Valery Gerasimov, por uma insurgência sangrenta, semelhante à que levou a União Soviética a deixar o Afeganistão em 1989, segundo autoridades familiarizadas com a discussão.

O general Milley não detalhou ao general Gerasimov o planejamento em andamento em Washington para apoiar uma insurgência, a chamada “estratégia porco-espinho” para dificultar a invasão da Ucrânia pelos russos. Isso inclui o posicionamento avançado de armas para insurgentes ucranianos, com mísseis antiaéreos Stinger, que poderiam ser usados ​​contra as forças russas.

Os EUA começaram a usar a mídia social para destacar as transferências de armas para o governo em Kiev logo depois que ficou claro que Putin estava acumulando uma potencial força de invasão ao longo da fronteira de seu país com a Ucrânia. As mensagens dos EUA não foram sutis, com o governo divulgando fotos de aviões carregados de armas e equipamentos.

Ajuda adicional pode estar a caminho. No Capitólio, senadores de ambos os partidos se uniram em torno da legislação que autorizaria Biden a usar a lei de 1941, usada pela última vez na 2ª Guerra, para emprestar equipamentos militares à Ucrânia.

O projeto, liderado pelos senadores John Cornyn, republicano do Texas, e Jeanne Shaheen, democrata de New Hampshire, faz parte de um pacote de sanções bipartidárias contra Moscou que os legisladores estão negociando, embora um porta-voz de Cornyn tenha dito que os senadores também estão explorando outros caminhos para aprovar o projeto de lei, dado seu amplo apoio no Senado.

"As circunstâncias hoje não são as de março de 1941", disse Cornyn. “Não há erro nisso.” Mas ele acrescentou que os paralelos históricos são “arrepiantes” e que “as lições do passado devem informar o presente”.

Armas soviéticas

Desde que se tornou uma nação independente, a Ucrânia ficou em grande parte com a família de armas projetadas pela União Soviética. Isso pode ser visto no uso de fuzis de assalto do tipo Kalashnikov pelo Exército ucraniano em vez das carabinas M16 e M4 usadas pelos EUA e muitos outros militares ocidentais.

Isso começou a mudar após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, com os EUA fornecendo centenas de mísseis antitanque e outras armas para a Ucrânia. “O número de Javelins (lançador de mísseis antitanque) fornecidos à Ucrânia chegou às muitas centenas antes que essas remessas recentes fossem feitas”, disse Alexander Vindman, um tenente-coronel aposentado do Exército que supervisionou os assuntos europeus no Conselho de Segurança Nacional de 2018 a 2020. “E, agora, esse número aumentou em centenas e até vários milhares ao incluir a capacidade anti-blindagem avançada fornecida pelos aliados da Otan”, acrescentou.

“Sozinhos, eles não impactarão as decisões da Rússia para a ofensiva militar, mas afetarão o cálculo em torno dos custos e benefícios da ação militar”, disse o coronel Vindman. “Os Javelins seriam altamente eficazes em emboscadas e a Rússia teria de interceptá-los de certas maneiras, incluindo empregar poder aéreo contra soldados que os usam.”

Embora o Pentágono não tenha dito especificamente que estava enviando armas de fogo padrão da Otan, como metralhadoras, para a Ucrânia, ele compartilhou fotos de munição que enviou para Kiev. Em 3 de fevereiro, o Pentágono tuitou fotos de um carregamento de armas para a Ucrânia que incluía dezenas de caixotes, cada um contendo 800 cartuchos de munição de 7,62 mm com cinto para metralhadoras da Otan, como o M240 de design belga comumente carregado por tropas de infantaria ocidentais e montado em torres de veículos.

Outra arma importante é o Javelin, um míssil guiado relativamente leve desenvolvido especificamente para destruir veículos blindados soviéticos e tanques. Mas, ao contrário das gerações anteriores de armas antitanque portáteis americanas, como os mísseis TOW fornecidos aos rebeldes sírios, que exigem que o operador permaneça no local após disparar e guiar opticamente o míssil até seu alvo, o Javelin trava em seus alvos para que os soldados que o usam possam se mover assim que o míssil é disparado - limitando sua exposição a qualquer fogo de retorno.

Para Entender Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos

O Javelin tem dois outros recursos que o tornam atraente para os militares: um único míssil contém duas ogivas explosivas - uma atrás da outra - que podem derrotar tipos modernos de blindagem avançada normalmente encontrados na frente e nas laterais dos tanques russos. Ele também pode ser configurado para voar para cima e depois descer quase em linha reta no topo de um veículo, onde sua blindagem é mais fina.

Outras armas fabricadas nos EUA estão chegando de aliados da Otan. Em uma série de mensagens no Twitter no fim de semana passado, o Departamento de Estado postou fotos de mísseis antiaéreos Stinger levados da Lituânia para Kiev. Na década de 80, a CIA secretamente forneceu versões menos avançadas desses Stingers para combatentes mujahedeen no Afeganistão que foram usados ​​para derrubar helicópteros e aviões russos voando baixo.

Para ter certeza de que a mensagem não foi perdida em seu público-alvo, o Departamento de Estado tuitou as fotos de Stinger com mensagens em russo, bem como em ucraniano e inglês.

A Ucrânia está recorrendo a outras fontes para armamento avançado. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, concordou no início deste mês em fornecer uma das armas mais sofisticadas do Exército ucraniano – um drone armado de longo alcance, fabricado na Turquia, cujo uso em combate pela primeira vez na Ucrânia no ano passado enfureceu as autoridades russas.

Quando os governos secretamente fornecem armas a outro país ou a um grupo de combate, eles podem apagar os números de série de armas de fogo ou pintar as marcas em caixas de munição que identificam seu país de origem. Essa, no entanto, não foi a abordagem recente do Departamento de Defesa para a Ucrânia.

Em muitos dos tuítes dos militares, as fotos que acompanhavam mostravam marcações codificadas pintadas em caixotes ou tubos de transporte que eram claras o suficiente para discernir não apenas seu conteúdo, mas também o mês e o ano em que foram feitos e a fábrica de onde vieram, como uma mostrando um pilha de tubos de mísseis Javelin feitos em outubro de 2003 na fábrica de Lockheed Martin em Troy, Alabama.