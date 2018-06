Armas químicas começam a ser destruídas na Síria

Uma equipe de especialistas em desarmamento iniciou o processo de destruição de armas químicas e de maquinário de produção na Síria neste domingo, 6, informou uma fonte presente na missão internacional.

Segundo a fonte, membros da equipe das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas "se encaminharam para o local onde vão iniciar a verificação e destruição." A equipe de inspetores chegou a Damasco na terça-feira para iniciar o processo de verificação detalhada do programa de desenvolvimento de armas químicas do governo sírio.

A equipe está na Síria sob os termos da resolução da ONU garantida pelo acordo entre os EUA e Rússia para que o regime do presidente Bashar Assad entregue suas armas químicas para destruição. Pela resolução da ONU, o arsenal de armas químicas da Síria será destruído até meados de 2014.

A pressão sobre a Síria cresceu após o ataque com gás sarin na periferia de Damasco, no dia 21 de agosto. Americanos, europeus, ONGs e países da região acusam o governo Assad de ter cometido o crime, que deixou mais de mil mortos. Do outro lado, a Síria e a Rússia - sua principal aliada entre as grandes potências - culpam os rebeldes, que estariam tentando culpar o regime sírio.

Em resposta à tragédia, os EUA, juntamente com a França, iniciaram preparativos para lançar uma operação militar contra alvos sírios. A ofensiva foi suspensa após Washington ter aceitado um acordo, sob mediação da Rússia, segundo o qual o governo de Assad reconheceria oficialmente a posse do arsenal e abriria mão de suas armas químicas.