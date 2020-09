Armênia registra morte de 32 soldados em combate com Azerbaijão

Pelo menos 32 soldados armênios foram mortos em confronto na região de Nagorno-Karabakh contra as tropas do Azerbaijão, neste domingo, 27.

O governo da Armênia declarou lei marcial após um confronto com forças militares do Azerbaijão neste domingo, 27. Pelo Twitter, o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, pediu que as tropas se apresentassem em seus distritos e publicou a seguinte mensagem: "Pela pátria, pela vitória".

O Ministério da Defesa do Azerbaijão culpou a Armênia pelos novos conflitos, afirmando que estava respondendo aos ataques do opositor na região, que fica dentro do Azerbaijão, mas está sob o controle de forças étnicas armênias apoiadas pela Armênia desde 1994, ao final de uma guerra separatista.

Armênia e Azerbaijão vivem tensões por disputas étnicas e territoriais desde o fim da União Soviética, em 1991. À época, Nagorno-Karabakh proclamou de maneira unilateral sua independência com o apoio armênio, iniciando uma guerra com o Azerbaijão que matou cerca de 30 mil pessoas. Com informações da AFP.