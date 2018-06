Armênia: Tigran Sargsyan renuncia ao cargo de premiê

Ele anunciou a renúncia em sua conta no Facebook hoje, mas não explicou os motivos.

Edward Sharmazanov, vice-presidente do Parlamento e membro do governista Partido Republicano, disse que o presidente da Armênia, Serge Sarkisian, aceitou o pedido de renúncia do premiê.

O novo primeiro-ministro será nomeado pelo partido governista. Ele deve ser indicado dentro de 10 dias, segundo a legislação armênia. Fonte: Associated Press.