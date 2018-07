Arquivos nazistas são destruídos pelo governo Uma investigação feita na Alemanha revelou que, em 2007, o Serviço Federal de Inteligência (BND) do país destruiu arquivos de 250 funcionários do órgão que haviam integrado a SS ou a Gestapo no regime nazista. A BND classificou a perda como "lamentável e irritante". Historiadores que investigam a agência afirmam que os documentos desaparecidos eram relativos a suspeitos de crimes de guerra.