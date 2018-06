Arranha-céu em Londres é acusado de derreter Jaguar Motoristas podem querer pensar duas vezes antes de estacionar o carro na frente de um arranha-céu em construção em Londres, conhecido como Walkie-Talkie. Isto porque o reflexo da luz do sol provocado pelo prédio é tão intenso que o dono de um Jaguar acusou o prédio de ser o responsável por seu carro derreter. E isto não é tudo, vizinhos contaram que o reflexo do prédio também foi responsável por provocar um buraco no tapete de boas-vidas de uma barbearia do outro lado da rua.