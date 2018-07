Arsenal nuclear russo será mantido

"Ao se manterem os fatores de instabilidade, em um futuro previsível a Rússia manterá seu potencial nuclear em quantidade e qualidade suficientes para garantir sua segurança", afirmou o responsável da Segurança Nuclear da pasta, Yuri Sich, citado pela agência Interfax.

"A Rússia segue favorável ao processo de desarmamento nuclear no mundo com o objetivo final da destruição total do armamento nuclear, mas cumprindo o princípio da mesma segurança para todos", acrescentou. / EFE