Arsenal secreto foi montado por um ex-general russo

O Comando Aeroestratégico sírio é um perigo: mantém entre 50 e 100 ogivas de 700 quilos cheias de gases letais e um arsenal de centenas de bombas, muitas delas equipadas com sistemas de guiagem para fazê-las "inteligentes", também municiadas com agentes químicos.

A origem desse arsenal é cercado de mistério. Segundo um relatório de 2005 da inteligência britânica, em 2003, poucos meses antes da queda do regime de Saddam Hussein, no Iraque, parte das armas estocadas em abrigos secretos teria sido transferida para uma base militar nas proximidades de Alepo e da linha de fronteira com a Turquia. No local já estaria armazenado um lote de granadas de gás, compradas na Rússia por Hafez Assad, o pai de Bashar.

O principal veículo lançador é o Hwasong-6, uma versão modernizada pela Coreia do Norte do míssil Scud, produzido na União Soviética com alcance expandido, na faixa de 600 km. A unidade foi organizada pelo general dissidente russo Anatoli V. Kuntsevich, um ex-assessor de Vladimir Putin. O gás principal é o VX2, que atua no sistema nervoso central. Um laboratório cuida da produção de iperita, o gás de mostarda, que produz úlceras na mucosa respiratória, provocando a morte por asfixia. A possibilidade de que um dos equipamentos - talvez um foguete livre - tenha caído nas mãos dos rebeldes, e lançado contra as forças regulares, conforme acusa o governo, "é remota e tecnicamente improvável", de acordo com o analista Cliff Harrison, do Centro Wiliam Webster, de Washington. Para o especialista, "o argumento é infantil, é como se Assad dissesse 'foi ele quem começou' apontando o dedo para os opositores". De fato, para disparar uma ogiva química é preciso contar com determinadas tecnologias e infraestrutura - do controle de rota ao acionamento de um sofisticado dispositivo iniciador, por exemplo.

O suposto ataque contra o subúrbio de Alepo há três dias "teria a intenção de demonstrar, claramente, o alto custo que terá um envolvimento militar ocidental na guerra civil da Siria", sustenta Firas Abi Ali, cientista social da agência de análise de risco Exclusive Analysis, de Londres.