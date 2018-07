Um museu virtual com peças do estilista Valentino, uma mostra que destaca a história do rock e um cinema secreto na capital do Afeganistão.

O boletim Arte em Revista desta semana traz, entre seus destaques, a primeira exibição do evento britânico Secret Cinema fora da Grã-Bretanha.

Trata-se de uma sociedade de cinéfilos que programa eventos regulares nas quais o nome do filme a ser exibido só é divulgado pouco antes do começo da sessão e nas quais as exibições se tornam eventos performáticos em que atores aparecem caracterizados como personagens dos longas metragens apresentados e em cenários que remetem aos temas das películas.

Você verá ainda os destaques de uma mostra em Buenos Aires com fotos do americano Bob Gruen, que registrou imagens feitas ao longo de 40 anos de celebridades da música pop, entre elas, nomes como John Lennon, Tina Turner, Sex Pistols, Iggy Pop e Bob Marley. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.