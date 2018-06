Arthur atinge costa leste do Canadá com chuvas e ventos A tempestade Arthur atingiu a costa leste do Canadá neste sábado com ventos fortes e chuvas torrenciais, derrubando árvores e deixando dezenas de milhares de pessoas sem energia elétrica. O porta-voz do Centro de Furacões Canadense, Chris Fogarty, disse que a força dos ventos está diminuindo, mas as chuvas devem continuar neste domingo.