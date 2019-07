Artigo: Crise migratória mencionada por Trump é real

Dadas as atitudes mesquinhas e com frequência intolerantes do presidente Donald Trump em relação à imigração, é penoso para mim admitir que ele está certo ao dizer que os EUA enfrentam uma crise no sistema de asilo.

LEIA TAMBÉM > Pai e filha afogados no Rio Grande deixaram El Salvador pelo sonho de comprar uma casa

Os democratas talvez esperem que a situação descontrolada na fronteira sul enfraqueça nas bases a imagem de Trump de cara durão que consegue confrontar a imigração, mas deveriam ser mais cautelosos. Na verdade, a situação favorece o presidente.

Desde 2014, o fluxo de pessoas que buscam refúgio nos EUA vem crescendo vertiginosamente. No ano passado, os tribunais de imigração receberam 160 mil pedidos, um aumento de 240% em relação a 2014. A cada mês, cerca de 100 mil migrantes são retidos na fronteira. Se a tendência continuar, 1% de todos os guatemaltecos e hondurenhos terá tentado migrar para os EUA neste ano, segundo o Escritório de Washington para a América Latina. O resultado é um congestionamento nos tribunais de imigração, com mais de 300 mil pedidos pendentes. O julgamento de um caso leva em média 700 dias.

Também está claro que as regras regendo o asilo são vagas, frouxas e frequentemente burladas. O passo inicial para muitos solicitantes é convencer funcionários americanos de que têm “motivos razoáveis” para temer perseguição em seus países de origem, e 76% se enquadram nesse critério. Alguns solicitantes contam histórias suspeitamente semelhantes, usando até frases idênticas. Muitos simplesmente usam o sistema para entrar nos EUA e então cair na clandestinidade ou receber permissão para trabalhar enquanto seus pedidos são estudados. Como disse um alto funcionário do Departamento de Segurança Interna em abril, “a situação ameaça explodir”.

Os EUA têm um elaborado sistema de imigração que acolhe legalmente cerca de 1 milhão de pessoas por ano. Já o asilo é concedido a um pequeno número, e em circunstâncias extremas e não foi criado para substituir o processo de imigração. No entanto, os dois acabam se misturando.

Como assinalou David Frum na revista The Atlantic, a ideia de direito de asilo é relativamente recente, datando dos primeiros anos da Guerra Fria. Carregando a culpa de ter rejeitado muitos refugiados judeus durante a 2.ª Guerra, a ONU criou o direito de asilo para proteger aqueles que fogem de regimes nos quais podem ser mortos ou encarcerados por sua identidade ou crenças. O direito foi pensado para ajudar vítimas de regimes totalitários, como o de Hitler ou de Stalin. Com os anos, esse padrão foi ficando cada vez mais elástico, passando a incluir perseguidos por gangues ou vítimas de violência doméstica.

Esses critérios amplos, associados à realidade de que são um meio seguro de se entrar nos EUA, tornaram o sistema vulnerável a abusos. Pedidos de hondurenhos, guatemaltecos e salvadorenhos explodiram, mesmo com o índice de assassinatos em seus países reduzido à metade. Em tese, centenas de milhões de pessoas que vivem em regiões pobres e instáveis do mundo, nas quais as ameaças de violência abundam, podem se candidatar a asilo. Será que todas elas têm direito de entrar nos EUA pela porta dos fundos, passando por cima do processo normal de imigração?

A abordagem do governo Trump tem sido principalmente endurecer os critérios, designar mais juízes e pressionar o México a impedir a entrada nos EUA pela fronteira mexicana. Algum endurecimento é essencial. Por exemplo, a brecha que permite a solicitantes trabalhar enquanto seus pedidos são examinados está criando incentivos perversos.

Mas são necessárias soluções mais abrangentes. Os critérios para asilo precisam ser reescritos e endurecidos substancialmente. O número de tribunais e funcionários lidando com os pedidos precisa ser maciçamente expandido (segundo o ex-funcionário da imigração David Martin, a atual crise tem raízes nos cortes orçamentários ocorridos no meio dos anos Obama que tiraram recursos do governo para processar mais rapidamente as solicitações).

As pessoas precisam usar efetivamente o pedido como meio para trabalhar nos EUA. É também necessária uma cooperação muito maior entre os EUA e os países de origem dos solicitantes, em lugar de distribuir insultos, ameaças e congelar ajuda. Precisamos do tipo de legislação bipartidária que solucionou crises de imigração no passado.

Os democratas vêm gastando a maior parte de seus esforços a respeito acusando o governo Trump de insensibilidade e crueldade. Tudo bem, mas isso não leva às verdadeiras causas dessa crise genuína. Se a situação continuar a se deteriorar e a fronteira sul parecer fora de controle, a retórica radical de Trump e suas soluções linha-dura se tornarão cada vez mais atraentes. É bom lembrar que em quase todo o mundo ocidental o populismo está ligado ao medo da imigração crescente e descontrolada. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ

*É COLUNISTA