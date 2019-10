Artigo: Por que agora sou favorável ao impeachment de Trump?

Há muito me oponho às várias tentativas de impeachment contra Donald Trump. Reverter uma eleição deveria ser uma medida excepcionalíssima, adotada apenas em circunstâncias extremas. O processo provocaria feridas profundas em uma nação já dividida. E uma vez que, na prática, é altamente improvável que um Senado controlado pelos republicanos vote pela condenação do presidente, por maioria de dois terços, o processo poderia dar munição a Trump para se vingar e ganhar mais apoio para a reeleição.

LEIA TAMBÉM > Casa Branca nega cooperar em investigação em torno do processo de impeachment de Trump

Mas os eventos das últimas semanas me levaram a apoiar o impeachment. As tentativas de Trump de pressionar o novo governo ucraniano, incluindo sua conversa telefônica com o presidente Volodmir Zelenski, foram uma violação grave. Usar a política externa americana para ganhos políticos pessoais é a definição cabal de abuso de poder. Mesmo muitos defensores de Trump acham que o que ele fez foi ruim, embora ressalvem que não é caso para impeachment.

O mais perturbador é a recusa de Trump em cooperar com as investigações. Outros presidentes ameaçados de impeachment contestaram intimações específicas ou requisições para entrega de documentos. Trump rejeita nada menos que o poder do Congresso. Mesmo o defensor mais ferrenho de Trump, a página de opinião de The Wall Street Journal, admite que o argumento central do presidente, de que a investigação do Congresso é inconstitucional, não passa de nonsense. “A Câmara pode investigar o impeachment como desejar. Como o poder do presidente de conceder perdão, o poder de impeachment da Câmara está entre os mais ilimitados da Constituição.”

O império da lei vem sendo edificado há séculos no mundo ocidental, mas continua frágil porque é baseado em um blefe. O blefe é que, no mais alto nível, todos se comprometem a respeitar as regras, embora seja impossível forçá-los a obedecê-las.

A regra no âmago do sistema americano é a separação de poderes. O maior medo dos pais fundadores era de que poder demais nas mãos do governo significasse o fim da liberdade. Assim, eles garantiram que o poder fosse compartilhado e cada ramo faria a checagem do outro. O ponto crucial para James Madison, o principal arquiteto da Constituição, era “dar àqueles que administram cada departamento os meios constitucionais necessários, e motivos pessoais, para resistirem a invadir os outros departamentos”.

Como ele explicou no Federalist 51 [os ‘Federalists Papers’ são uma série de artigos que discutiam a Constituição], “a ambição deve servir para conter a ambição”.

Mas o sistema só funciona se todas as partes o respeitarem. No final das contas, o Congresso não tem Exército nem polícia a sua disposição, assim como a Suprema Corte não tem. Essas instituições dependem de o presidente aceitar sua autoridade e acatar suas leis e regras.

Quando a Suprema Corte decidiu por unanimidade que o presidente Richard Nixon não poderia usar “privilégios executivos” para segurar as gravações de Watergate, ele imediatamente concordou em entregar, mesmo sabendo que isso significaria o fim de sua presidência. Mais recentemente, quando a Suprema Corte britânica decidiu que o primeiro-ministro Boris Johnson suspendera ilegalmente o Parlamento, ele imediatamente afirmou que respeitaria a determinação, embora discordasse dela.

Todos os presidentes americanos contemporâneos – republicanos e democratas – ampliaram seus poderes, e essa expansão foi especialmente excessiva nas últimas décadas. Mas Trump é de outro planeta. Ele se recusou a acatar todas as requisições legislativas constitucionais para entregar documentos, prestar informações e testemunhar; usou dinheiro público num projeto não aprovado pelo Congresso; prometeu, segundo se informou, perdoar funcionários que pudessem violar a lei; sugeriu que militares atirassem em migrantes (o que é contra a lei); e agora dobrou a aposta em que a supervisão do Congresso sobre ele será rejeitada. Se as posições de Trump prevalecessem, o presidente americano não seria mais que um ditador eleito.

Enquanto isso, os democratas pisam em chão constitucional firme, mas têm sido politicamente inábeis. Eles deveriam garantir que o inquérito sobre o impeachment fosse justo e parecesse justo. Deveriam seguir os precedentes estabelecidos nas duas últimas investigações de impeachment – de que, no fim das contas, impeachment é um processo político e apoio público é vital.

Os americanos podem estar mais inclinados a apoiar o impeachment depois das revelações sobre a Ucrânia, mas isso continua incerto. As investigações deveriam ser conduzidas como um grande ato de educação pública – sobre as especificidades do caso, mas também sobre o sistema americano de freios e contrapesos.

Uma democracia pode virar uma ditadura não necessariamente de modo abrupto, mas com o tempo. Funcionários, com frequência eleitos e com frequência populares, podem simplesmente decidir enfraquecer as restrições constitucionais ou a fiscalização parlamentar e dispensá-las. A liberdade pode ser solapada de modo lento, mas constante. A República de Weimar era uma democracia que funcionava bem, mas em poucos anos, geralmente sob o amparo de meios legais, tornou-se uma ditadura totalitária.

Pensem nisso. Timothy Snyder, da Yale, escreveu: “As conclusões para os conservadores de hoje são claras: não quebrem as regras que mantêm uma república unida, pois um dia vocês podem precisar delas”. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ

*É COLUNISTA