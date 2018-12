Artigo: Premiê da Hungria é vítima de seu excesso de confiança

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, tem promovido numerosas leis impopulares que provocaram protestos em massa, alguns violentos. Mas, a menos que ele retroceda em sua política arriscada, ele corre o risco de perder seu poder.

Desde que o Partido Fidesz obteve maioria constitucional, em abril, e o instalou como primeiro-ministro pelo terceiro mandato consecutivo, Orban tem manobrado para reforçar seu controle do país. Nas últimas semanas, ele realizou um rápido ataque contra os últimos tópicos que ainda não estavam sob seu poder.

No fim do mês passado, mais de 400 meios de comunicação fundados ou comprados por aliados de Orban foram consolidados em uma organização sem fins lucrativos chamada Imprensa Centro-Europeia e Fundação de Mídia. O premiê isentou seu grupo de fiscalização, alegando que ela é "estratégica".

No começo deste mês, a Universidade Centro-Europeia, fundada por George Soros, anunciou que poderia se mudar para Viena após anos de luta para tentar permanecer em Budapeste. E na semana passada o Parlamento aprovou uma lei tirando da Suprema Corte a autoridades sobre disputas administrativas - incluindo sobre eleições, corrupção e abusos policiais - e criou um órgão específico, comandado pelo ministro da Justiça, para lidar com essas questões.

Orban tratou os políticos, jornalistas e ativistas da oposição que protestaram contras essas medidas com desprezo. Orban sabe que eles não são numerosos ou determinados o suficiente para causar problemas. Mas, desta vez, ele pode ter cometido um erro tático: na semana passada, o Fidesz impôs novas leis trabalhistas, permitindo aos empregadores exigir até 400 horas extras por ano, em vez das atuais 250, e atrasar o pagamento delas por até três anos em vez de um.

A medida destina-se a aliviar a escassez de mão-de-obra do país, e os trabalhadores terão a opção de rejeitar as horas extras. Mas os sindicatos têm apontado que os empregadores têm capacidade suficiente para coagir os funcionários a concordar.

Cerca de 3.000 pessoas começaram a protestar contra as “leis escravistas” imediatamente após serem aprovadas em 12 de dezembro. Enquanto um grupo de legisladores da oposição tentava entrar na TV estatal no domingo, uma multidão entre 2.000 e 10.000, segundo estimativas diferentes, invadiu a estação de televisão em Budapeste.

Negados a fazer uma aparição diante das câmeras, os políticos fizeram um protesto. Uma transmissão ao vivo do Facebook de um deles sendo removido à força pela segurança se tornou viral. Os dois lados estão em um impasse - que está sendo transmitido ao vivo pelo membro do Parlamento Europeu Istvan Ujhelyi.

Nos últimos anos, os húngaros foram lentos em protestar e relativamente não-violentos quando o fazem. Mesmo após a queda do comunismo, o país viu menos protestos do que a Polônia ou a Alemanha Oriental. Quando os húngaros se zangam, porém, as autoridades têm dificuldade em acalmá-los.

Em 2014, Orban teve que desistir da imposição de um imposto pela internet após protestos persistentes. Há outro precedente mais preocupante para o político: em 2006, o centro de televisão estatal foi o palco dos protestos que quase derrubaram o governo do primeiro-ministro Ferenc Gyurcsany.

Esses protestos, desencadeados por uma gravação vazada na qual Gyurcsany admitiu que seu governo não tinha feito nada útil durante seu mandato de quatro anos, acabaram em violência quando os manifestantes invadiram o centro de TV para transmitir suas demandas. Embora Gyurcsany tenha se mantido no cargo até 2009, era apenas uma questão de tempo até que o Fidesz, então principal partido de oposição, assumisse o poder, o que aconteceu em 2010.

Orban foi bem-sucedido ao se defender de tentativas de autoridades da União Européia de restringir seus impulsos autoritários. Apesar de todas as críticas, o Fidesz continua a ser membro da maior facção do Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu, de centro-direita. Suprimir protestos internos contra leis que infringem diretamente a vida de cidadãos comuns é uma tarefa mais difícil, mesmo na relativamente dócil Hungria. Orban pode estar superestimando sua capacidade de lutar batalhas em várias frentes de uma só vez.