ARTIGO: Putin está prestes a enganar o americano em Helsinque

É difícil prever o que o presidente americano e seu colega russo discutirão em sua reunião de cúpula hoje em Helsinque. Na verdade, a imprevisibilidade de Donald Trump contrasta com um Vladimir Putin cujas intenções são mais fáceis de conhecer. E isto deixa muita gente inquieta.

Com seu treinamento na KGB, Putin está bem mais preparado para esse encontro. Trump e seus assessores deveriam prever três abordagens principais da parte de Putin.

Primeiro, tendo observado o que tem funcionado, ou não, no caso de outros líderes, ele sem dúvida vai elogiar e galantear Trump. Com certeza observará como Trump superou as dificuldades em uma eleição presidencial que poucos acreditavam que ele venceria. E muito provavelmente incluindo, aliás, o próprio Putin.

O russo enfatizará a capacidade de Trump de agir com independência, não se ver obrigado às “criaturas do pântano” de Washington. Vai admirar sua franqueza e disposição para desafiar as normas, especialmente questionar os aliados que “se aproveitam” dos Estados Unidos.

Ele elogiará Trump pelo encontro entre os dois apesar da investigação de Mueller sobre possíveis relações da campanha presidencial do presidente americano com a Rússia. Seu encontro, Putin afirmará, vai mostrar que não existe nada desfavorável entre os dois. E certamente compartilhará do desprezo de Trump pela mídia e as histórias de “fake news” – das quais a investigação de Mueller e as alegações de uma interferência russa na campanha de 2016 são exemplos perfeitos. É tão injusto, dirá Putin, observando também a capacidade de Trump de se manter conectado com o eleitorado que o colocou na Casa Branca.

Em segundo lugar, Putin colocará a culpa em Barack Obama por todos os problemas envolvendo as relações entre Rússia e EUA. Não deixará de citar o desejo de Trump em fazer o oposto do que Obama realizou. Como o próprio Trump afirmou, Obama permitiu que Putin se apossasse da Crimeia. Putin dirá que foi Obama quem impôs sanções contra a Rússia e acusou Moscou de interferir na eleição para desacreditar a legitimidade de Trump.

Putin também dirá que foi o fracasso de Obama na Síria que forçou a Rússia a entrar no conflito para assegurar a posição de Bashar Assad contra os extremistas islâmicos. Temos os mesmos objetivos na Síria, ele afirmará. Se os Estados Unidos desejam se retirar, a Rússia se dispõe a se envolver. Não dê atenção a essas conversas de uma colaboração russo-iraniana na Síria.

Obama e os europeus estavam por trás da revolução na Ucrânia que levou a um golpe forçando a saída do presidente anterior, Viktor Yanukovych, Putin alegará. E por isso ele não teve outra saída senão intervir para proteger os cidadãos russos na Crimeia. Afinal, alegará, eles falam russo na Crimeia e realmente pertencem à Rússia – alegação que o próprio Trump teria feito na reunião do G-7 no mês passado.

Para obter o apoio de Trump a uma maior esfera de influência russa, Putin dirá que a Rússia tem interesses muito maiores na região do que os Estados Unidos. Imagine todos os problemas que teriam sido evitados se Obama se preocupasse com os seus e ficasse fora da Ucrânia, Putin dirá. E acrescentará que notícias de supostos pagamentos ao ex-assessor de campanha de Trump Paul Manafort por parte do círculo de Yanukovych – que faz parte da atual “caça às bruxas” contra Trump – surgiram originariamente na Ucrânia.

Em terceiro lugar, Putin recorrerá ao aparente desejo de Trump de demolir a ordem internacional das últimas sete décadas, incluindo instituições como a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), a União Europeia, a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o G-7. Putin dirá que ele e Trump estão fartos dessas instituições que buscam bloquear a Rússia e explorar a generosidade dos Estados Unidos. Vamos recomeçar, insistirá, e construir a maior parceria até hoje criada entre Moscou e Washington.

Somente Trump, dirá Putin, é corajoso o bastante para descartar essas instituições obsoletas e construir uma nova base em seu lugar, que será erigida pelas duas grandes potências, Rússia e Estados Unidos, lideradas pelos seus dois grandes líderes atuais. A reunião dos dois presidentes em Helsinque abre caminho para ambos entrarem para a história. Ele e Trump tornarão as relações russo-americanas excelentes novamente!

E se nada disto der certo, bem, Putin tem algumas propriedades na praia que pode oferecer a Trump. O mais aterrador de tudo isto é que pode dar certo. O entusiasmo de Trump para se encontrar com Putin, seu telefonema em março congratulando-o com ele por sua “reeleição” e seu desejo de acreditar na negação de Putin de que não houve nenhuma interferência russa na eleição de 2016 não são de bom augúrio. Só podemos esperar que a imprevisibilidade de Trump prove que esta funesta previsão esteja errada. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

DAVID J. KRAMER É PARTICIPA COMO MEMBRO TITULAR DO VACLAV HAVEL PROGRAM FOR HUMAN RIGHTS AND DIPLOMACY DA STEVEN J. GREEN SCHOOL OF INTERNATIONAL & PUBLIC AFFAIRS NA FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY. FOI SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO PARA AS AREAS DE DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHOU NO GOVERNO DE GEORGE W. BUSH E AUTOR DO LIVRO BACK TO CONTAINMENT: DEALING WITH PUTIN’S REGIME