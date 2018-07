Artista Ai Weiwei perde recurso contra multa de $ 2,4 mi

O artista é conhecido no mundo tudo por suas esculturas, fotografias e instalações. Ele costuma valer-se de sua fama para chamar atenção para injustiças na sociedade chinesa. Seus simpatizantes afirmam que a multa aplicada por sonegação de impostos é uma retaliação a esse ativismo.

A Corte Intermediária de Pequim rejeitou a segunda e última apelação. A multa foi aplicada no ano passado, logo depois que o dissidente saiu de uma temporada na prisão. O governo afirma que a empresa de design de Ai, a Falso Desenvolvimento Cultural Ltd., não pagou todos os tributos devidos. O artista e a companhia dizem que as autoridades violaram a lei diversas vezes durante a investigação e por isso recusam-se a obedecer a decisão do tribunal. As informações são da Associated Press.