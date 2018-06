Artista cria jaqueta com material 'antidrones' O artista plástico americano Adam Harvey pediu ajuda à amiga estilista Johanna Bloomfield e criou uma jaqueta com capuz feita com material "antidrones". O traje pode esconder quem o utiliza das câmeras instaladas nos aviões não tripulados de combate. O tecido retém o calor do corpo, bloqueando a "visão" dos sensores térmicos.