Artista russo é preso por divulgação de vídeos íntimos de político francês

Piotr Pavlenski foi colocado em prisão preventiva neste domingo, 16, no mérito da investigação sobre a difusão de vídeos íntimos sexuais de Benjamin Griveaux, que seria o candidato a prefeito de Paris pelo partido do presidente Emmanuel Macron. A prisão do russo não pode exceder 48 horas, ou seja, até segunda-feira, 17, pela tarde.

Pavlenski, um dissidente russo que obteve refúgio na França, foi detido ontem pela tarde para ser interrogado sobre um caso de "violência com armas" na noite de 31 de dezembro. A justiça suspendeu sua prisão preventiva nessa causa para poder o interrogar no caso dos vídeos sexuais de Griveaux, cuja difusão ele reivindicou.

Horas antes, a companheira de Pavlenski, que teria recebido os vídeos de Griveaux, também foi presa para ser interrogada para esclarecer se cometeu os delitos de ataque à intimidade da vida privada e difusão de imagens de caráter sexual sem consentimento da pessoa, indicaram a EFE fontes do Ministério Público de Paris.

Segundo o jornal francês Le Figaro, Piotr Pavlenski é conhecido por suas performances “tão espetaculares quanto masoquistas” contra o regime do presidente Vladimir Putin. Ele já costurou os lábios em apoio à banda Pussy Riot, condenada pelos tribunais russos; já se enrolou nu em arames farpados; pregou seus testículos em frente ao Mausoléu de Lenin na Praça Vermelha, em Moscou e, em 2014, cortou a orelha em um centro psiquiátrico.

Em entrevista ao jornal Libération, Pavlenksi declarou que publicou o vídeo contra Griveaux em seu site por se tratar de uma pessoa “que diz que quer ser prefeito de famílias e sempre cita sua mulher e filhos como exemplo, mas faz exatamente o oposto”.

Griveaux tinha anunciado na manhã da última sexta-feira, 14, em comunicado gravado, a retirada de sua candidatura com a intenção de “proteger” sua família, após o vazamento do vídeo. / AFP e EFE