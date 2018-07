Artista usa moedas de US$ 0,01 como telas A artista plástica Jaqueline Lou Skaggs "adotou" moedas de US$ 0,01 abandonadas e as usou como telas para pinturas com temas diversos. A série de 12 imagens inclui retratos de época e naturezas mortas. A ideia inicial era recolocar o dinheiro em circulação com as pinturas, mas o trabalho acabou virando uma exposição itinerante.