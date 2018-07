'As chamas nos alcançaram e nos cercaram', relata sobrevivente de incêndio florestal na Grécia

RAFINA, GRÉCIA - Um sobrevivente dos incêndios florestais que devastaram uma área à beira-mar na Grécia nesta terça-feira, 24, relatou como fugiu do fogo, entrando no mar para escapar das chamas e da fumaça sufocante. Nikos Stavrindis estava em sua casa de veraneio na área de Mati, perto de Rafina, com a mulher e algumas de suas amigas. O casal se preparava para a chegada da filha.

Antes que percebessem, estavam cercados pelo fogo. "Aconteceu muito rápido. O fogo estava distante, então as faíscas nos alcançaram e as chamas estavam ao nosso redor", disse Stavrindis. "Corremos para o mar. Tivemos que nadar para longe por causa da fumaça, mas não conseguíamos ver nada", relatou.

Segundo Starvrindis, havia seis pessoas em seu grupo. Todos nadaram para escapar da fumaça, mas acabaram sendo levados pelo vento e correnteza. Eles não conseguiam mais ver a costa e se perderam. Os ventos fortes que carregavam as chamas também dificultavam o combate ao incêndio e agitavam o mar.

"Nem todos sobreviveram", disse Stavrindis. Uma das amigas de sua mulher morreu afogada. "O que me perturba e o que eu vou carregar em meu coração é que é terrível ver alguém ao seu lado se afogar e não ser capaz de ajudar", lamentou.

Ele disse acreditar que o grupo tenha ficado cerca de duas horas à deriva antes de ser resgatado por um barco de pesca, de tripulação egípcia. "Sou grato a todos eles", disse Stavrindis. "Eles pularam ao mar ainda com suas roupas. Nos fizeram chá e nos mantiveram aquecidos. Foram ótimos", agradeceu. / AP